МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть замедлили свой рост в пятницу днем, при этом стоимость сырья держится в плюсе вторую торговую сессию подряд на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.35 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,48% — до 29,45 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,74%, до 26,86 доллара за баррель.

Рост цен на нефть к середине пятницы замедлился, хотя утром он достигал 8-10%. В четверг вечером произошел скачок цен на нефть на 16-33% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США в надлежащее время собираются подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласия РФ и Саудовской Аравии по нефти.

"Позитивное отношение к риску и слабый доллар США в пятницу повышают спрос на нефть. Кроме того, заявление президента США Трампа о том, что он может вмешаться в ценовую войну, когда придет время, поддерживают рост цены нефти", — сказал агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново. Также он добавил, что "вероятность введения новых ограничений на передвижение по всему миру еще больше скажется на спросе на нефть".

Цены на нефть начали падение после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах бывшего альянса. Развал сделки ОПЕК+ и опасения вокруг коронавируса привели к тому, что с начала марта мировые цены на нефть снизились в среднем на 41%.