МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером опускаются на 1-3%, хотя ранее в ходе торгов наблюдался рост котировок в пределах 10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.34 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,33%, до 28,09 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,05%, до 25,12 доллара за баррель.