МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Возможность заполнять хранилища нефтью в мире существует еще 1,5-2 месяца, достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю, заявил министра энергетики РФ Александр Новак на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации на глобальных энергетических рынках.

"На данный момент складывается ситуация, когда излишки перепроизводства, или та невостребованная нефть, ввиду снижения спроса фактически закачивается в хранилища – в наземные или в танкеры. По различным расчётам, возможность заполнять хранилища существует ещё полтора-два месяца. И при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю", — сказал он.

В случае приближения мира к полному затовариванию нефти возможны непредсказуемые сценарии, в том числе и более существенное падение цен.

"В настоящее время сокращение спроса, как вы уже отметили, Владимир Владимирович, составляет порядка 10–15 миллионов баррелей в сутки. И, по оценкам экспертов, в ближайшие несколько недель спрос может снизиться до 15-20 миллионов баррелей в сутки. Это примерно 20% общей добычи в мире", — сказал Новак на совещании.

"Наиболее острая ситуация наблюдается в странах Евросоюза, которые потребляют 18 процентов мирового рынка нефти, и Соединённых Штатах Америки, там примерно 20 процентов мирового потребления", — добавил он.

Сейчас у рынка отсутствует понимание, где может быть дно падения, и этот фактор доминирует в падении цены, считает Новак. Ряд стран наращивают нефтедобычу из-за потери доли рынка после бума добычи в США. Односторонние решения ряда стран затоварить рынок нефти повлияли и влияют на цены, сказал он.

РФ считает, что крупным нефтедобытчикам нужно объединиться и срочно действовать. Необходимы скоординированные действия стран по сокращению объёмов добычи нефти для восстановления стабильности в нефтяной отрасли.

Важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, Соединённые Штаты Америки и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК.

"Ключевым партнёром, конечно же, для баланса рынка должны стать крупнейшие производители, такие как Соединённые Штаты Америки", — сказал Новак.

"Особенно хочу подчеркнуть, что действия должны быть направлены на соблюдение интересов как производителей, так и потребителей, чтобы не допустить резкого скачка цен в результате возможного дефицита", — продолжил он.