МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем не показывают определенной динамики, периодически опускаясь в "красную зону" после уверенного роста в начале торгов, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 14.43 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,54% — до 31,3 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,13%, до 22,79 доллара за баррель. Утром в понедельник цены на нефть росли на 4-7%.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

При этом многие участники рынка предпочитают сохранять осторожность, поскольку считают, что принятого сокращения будет недостаточно, чтобы сократить избыток сырья, поскольку спрос на него оказался под серьезным ударом из-за распространения коронавируса. Даже при полном соблюдении соглашения низкий спрос ограничивает рост цен на нефть.

"Мы ожидаем, что решение ОПЕК+ в лучшем случае установит минимальный уровень на рынке", — цитирует агентство Рейтер слова международного нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна. При этом аналитик отметил, что не ожидает восстановления цен на нефть до тех пор, пока в третьем квартале не проявится отложенный спрос.