МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти Саудовской Аравии в первом квартале 2020 года упал на 21,9% в годовом исчислении и в стоимостном выражении составил 40 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного управления статистики королевства.

"Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в первом квартале упал на 21,9% в годовом исчислении до 40 миллиардов долларов, что соответствует снижению на 11 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Согласно данным главного управления статистики страны, сокращение экспорта нефти стало основной причиной снижения общего экспорта товаров на 20,7% в первом квартале. Агентство отмечает, что в первом квартале Китай был основным пунктом назначения экспорта из Саудовской Аравии, затем следовали Япония и Индия.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Затем ОПЕК+ договорилась о новом сокращении добычи нефти — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Но во второй половине апреля цены на нефть вновь упали, а 20 апреля на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI впервые ушла в отрицательную область и достигала минус 40,32 доллара за баррель.