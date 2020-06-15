МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Импорт американской нефти в Южную Корею в мае упал на 33%, до самого низкого уровня с ноября 2018 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на таможенные данные.

"Импорт сырой нефти в Южную Корею из США в мае упал до самого низкого уровня с ноября 2018 года… на фоне замедления спроса, вызванного пандемией коронавируса", — пишет агентство.

Так, в мае импорт американской сырой нефти составил 956,7 тысячи тонн, или 226,2 тысячи баррелей в сутки, что на 33,2% меньше по сравнению с прошлым годом (1,43 миллиона тонн).

При этом, согласно данным, импорт из Саудовской Аравии, основного поставщика нефти в Южную Корею, составил в мае 3,92 миллиона тонн, или 926 тысяч баррелей в сутки, что на 15,5% больше по сравнению с маем 2019 года.

В целом, Южная Корея в мае импортировала 10,57 миллиона ​​тонн нефти, или 2,5 миллиона баррелей в сутки, что на 6,2% меньше в годовом выражении.