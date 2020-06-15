МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основной объём дизельного топлива с русла реки Амбарная после аварии на ТЭЦ "Норникеля" под Норильском собран, сообщает "Транснефть".

"Основной объем ДТ с русла реки собран, три звена переброшены на озеро протоку и на старицу — район 5 рубежа", — отмечает компания.

Компания подчеркивает, что собрала 8,42 тысячи кубометров нефтепродуктов в рамках работы по ликвидации разлива дизельного топлива под Норильском, за сутки собрано 620 кубометров топлива. "Выполнен сбор нефтепродукта с водной поверхности в объеме 8420 м3, за сутки 620 м3", — отмечается в сообщении.

"Транснефть" для помощи в ликвидации разлива дизтоплива ранее направила на место ЧП свои аварийные бригады и спецтехнику, в частности боновые заграждения, резервуары для временного хранения нефтепродуктов (ВХН), нефтесборщики.