МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американские компании, добывающие сланцевую нефть, по итогам второго квартала могут быть вынуждены списать активы на сумму не менее 300 миллиардов долларов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование аудиторской и консалтинговой компании Deloitte.

В конце мая международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти по итогам текущего года в США сократятся наполовину по сравнению с прошлым годом вследствие падения спроса на нефть из-за коронавируса COVID-19.

Издание отмечает, что такое списание активов может стать еще одним ударом для отрасли, пострадавшей из-за падения нефтяных цен. По оценке Rystad Energy, которая также приводится в сообщении, в первом квартале американские производители сланцевой нефти списали активы на 38 миллиардов долларов.

В исследовании Deloitte также говорится, что большие убытки этих компаний увеличат леверидж сектора до 54% с 40%, что приведет к новым случаям их неплатежеспособности или реструктуризации долга.

Так, по данным Deloitte, при цене нефти в 35 долларов за баррель почти треть сланцевых производителей неплатежеспособны и не могут выполнять долгосрочные долговые обязательства за счет свободного денежного потока, а уязвимость сектора связана с быстрым темпом снижения добычи сланцевой нефти.

"Поскольку воздействие COVID-19 усиливает давление на сланцевые компании в 2020 году, волна обесценения может спровоцировать в ближайшие шесть-двенадцать месяцев самую глубокую консолидацию, которую отрасль когда-либо видела", — цитирует также издание слова вице-председателя подразделения нефтегазового бизнеса США Deloitte Дуана Диксона (Duan Dickson).