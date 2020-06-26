МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Китай увеличил импорт нефти в мае из Саудовской Аравии практически в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до рекордного уровня, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на на данные Главного таможенного управления КНР.

"Импорт нефти Китаем из Саудовской Аравии в мае почти удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года до рекордного уровня, поскольку китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) закупали дешевое сырье, в то время как Саудовская Аравия по-прежнему остается основным поставщиком для крупнейшего в мире покупателя нефти", — отмечается в сообщении.

Согласно данным таможни, на которые ссылается агентство, импорт из Саудовской Аравии в мае составил 9,165 миллиона тонн, или 2,16 миллиона баррелей в сутки, что практически в 2 раза больше чем за аналогичный период 2019 года. Тогда импорт нефти из королевства составлял 1,11 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении импорт в мае из Саудовской Аравии вырос в 1,7 раза. В апреле 2020 года показатель составлял 1,26 миллиона баррелей в сутки.

При этом импорт нефти в КНР из России, второго по величине поставщика, в мае составил 7,707 миллиона тонн (1,82 миллиона баррелей в сутки), что на 21,3% больше в годовом выражении.

Рейтер пишет, что китайские НПЗ увеличили объемы нефтяных хранилищ, чтобы воспользоваться преимуществами низких цен после того, как пандемия коронавируса оказала сильное влияние на мировой спрос и привела к падению цен на нефть.

При этом ранее в июне другое новостное агентство, Блумебрг, сообщало, что импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд, установленный в ноябре 2019 года.