МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) сократит объем программы поставок нефти, запланированных на август, на 5%, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"Программы поставок всех сортов сырой нефти на август — Murban, Upper Zakum, Das и Umm Lulu — будут сокращены на 5%", — говорится в сообщении.

Источники агентства в связи с этим также отметили, что решение компании соответствует соглашению ОПЕК+.

Кроме того, агентство Блумберг в свою очередь сообщило со ссылкой на представителя нефтяной компании, что ADNOC приостановит добычу нефти на месторождении Bab в объеме 370 тысяч баррелей в сутки на четыре недели, начиная с конца июня, из-за технических работ.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.