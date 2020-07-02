МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в июне в месячном выражении на 103 единицы, или на 8,7%, до 1073 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 1148, или чуть более чем в два раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 74, или на 21,3%, и составил 274 штуки, в Канаде — на 5, или 21,7%, до 18 установок.

Количество буровых установок в Европе сократилось на 1 (-0,9%), до 110 единиц. На Ближнем Востоке уменьшилось на 32 (-8,5%) и составило 343. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок выросло на 1 (+0,5%), до 197, в Африке — уменьшилось на 1, или на 1,6%, до 60. В Латинской Америке показатель вырос на 9 (+14,5%), до 71 установки.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.