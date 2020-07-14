МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco проведет реорганизацию сектора downstream (переработка и сбыт) к концу текущего года для поддержки стратегии глобального роста и повышения эффективности работы, говорится в сообщении компании.

Поясняется, что операционная модель сектора downstream будет включать четыре коммерческих бизнес-подразделения: топливо (включая переработку и торговлю); химические вещества; электроэнергетика; трубопроводы и терминалы.

"Эта реорганизация призвана повысить эффективность и успешность существующих активов Aramco в секторе downstream, но не представляет собой фундаментальных изменений в общей структуре бизнеса", — говорится в сообщении. Реорганизация, которая, как ожидается, будет проведена к концу года, дополнительно укрепит лидерство компании в секторе по безопасности, устойчивости и эффективности бизнеса, добавляется в релизе.

Aramco пишет, что у нее объемный, стратегически интегрированный глобальный бизнес по переработке и сбыту, который укрепляет конкурентную позицию компании в области разработки и добычи (Upstream). "Стратегия компании в области переработки и сбыта направлена ​​на создание возможностей для роста по всей углеводородной цепочке с целью расширения источников доходов компании, обеспечения устойчивости к волатильности цен на нефть и получения выгоды из растущего спроса на нефтехимию", — пишет Aramco.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания является крупнейшей по добыче нефти в мире, объемы которой полностью представляют собой производство этого сырья в королевстве. В конце 2019 года компания провела IPO на местной бирже Tadawul.