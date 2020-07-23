МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" открыла Новоогненное месторождение на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с извлекаемыми запасами более 20 миллионов тонн нефти, говорится в сообщении компании.

"Компания "РН-Ванкор", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла новое месторождение на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Извлекаемые запасы Новоогненного месторождения поставлены на государственный баланс и составляют более 20 миллионов тонн нефти и около 1 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении.

"Новое месторождение было открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта "Восток Ойл" — крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в "Восток Ойл", на данном этапе составляет порядка 5 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти", — добавляет компания.

В настоящее время силами корпоративных НИПИ выполняется проектная документации для доразведки Новоогненного месторождения и подготовке его ко вводу в промышленную разработку. При этом кроме Новоогненного месторождения ранее геологи "РН-Ванкор" открыли Байкаловское, Ичемминское и Горчинское месторождения, уточняет "Роснефть".

Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.

Глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале говорил, что реализация проекта "Восток Ойл" позволит увеличить ВВП России на 2% ежегодно. Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, три аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 2000 километров, внутрипромысловые – порядка 7 000 километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч.