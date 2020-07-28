МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" интересуется месторождениями газа в Красноярском крае, которые "Роснефть" хочет получить в рамках проекта "Восток Ойл", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина вице-премьеру Виктории Абрамченко.

По данным издания, Минприроды готово выставить на аукционы только два из трех запрошенных "Роснефтью" газовых участков в Красноярском крае — Дерябинское и Казанцевское. При этом Ушаковское месторождение предлагается зарезервировать для снабжения Норильского промышленного района — за такой вариант выступали Минэнерго и "Норникель".

"Между тем помимо "Норникеля", как сказано в докладе господина Кобылкина, интерес к этим участкам проявил "Лукойл" — в том случае, если аукционы будут проводиться без особых условий", — пишет издание. В "Лукойле" не ответили на запрос газеты. По мнению источника издания, знакомого с позицией Минэнерго, даже совокупных запасов Дерябинского, Казанцевского и Ушаковского месторождений будет недостаточно для создания рентабельного производства СПГ. Если же Ушаковское месторождение будет зарезервировано для внутреннего рынка, привлекательность двух других участков может снизиться, указал он.

Как отмечает газета, из доклада Кобылкина неясно, собирается ли Минприроды проводить аукционы с особыми условиями, как предлагала в апреле "Роснефть". В Минприроды изданию сообщили, что придерживаются принципа проведения аукционов, не став комментировать вопрос об особых условиях. В "Роснефти" и секретариате Виктории Абрамченко не стали комментировать.

Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок.