МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Французская Total, британская BP и итальянская Eni открыли новое газовое месторождение в рамках участка Северный Эль-Хаммад на шельфе Египта, говорится в сообщении Total.

"Total, BP и Eni (оператор) открыли запасы газа на скважине Башруш на лицензионном участке Северный Эль-Хаммад, расположенном в одиннадцати километрах от побережья Египта", — сообщается в пресс-релизе.

Предполагается, что добыча на скважине сможет составить до 100 миллионов кубических футов в сутки (2,8 миллиона кубометров), а также до 800 баррелей конденсата в сутки. Партнеры планируют разрабатывать новое месторождение в рамках уже существующей близлежащей добычной инфраструктуры.

"Мы очень рады объявить о данном открытии в Египте. Эти результаты отражают нашу стратегию по направлению значительной части нашего бюджета на геологоразведку и поиск углеводородов в непосредственной близости от существующих инфраструктур. Обнаруженные запасы характеризуются низкой стоимостью разработки, мы можем быстро их интегрировать и начать добычу", — приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президент Total по разведке Кевина Маклалана (Kevin McLachlan).

Оператор проекта, итальянская Eni, и британская BP владеют по 37,5% в проекте Северный Эль-Хаммад, французской Total принадлежит 25%.