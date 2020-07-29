МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Газпром нефть" начала разработку кластера из пяти участков в ХМАО и Тюменской области с ресурсным потенциалом около 650 миллионов тонн нефти, сообщает компания.

"Газпром нефть" приступила к полномасштабной разработке крупного углеводородного кластера, объединяющего лицензионные участки в ХМАО и Тюменской области с ресурсным потенциалом около 650 миллионов тонн нефти", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает компания, на флагманском активе проекта — месторождении имени Александра Жагрина в Югре — за первый год эксплуатации добыт один миллион тонн жидких углеводородов. Пиковый уровень добычи на месторождении будет достигнут к 2024 году и составит 6,5 миллиона тонн нефти в год.

Новый нефтедобывающий кластер включает в себя пять лицензионных участков. Это Западно-Зимний, Северо-Вайский, Карабашский-84 и Средневайский участки в Кондинском районе ХМАО — Югры и Южно-Зимний в Уватском районе Тюменской области. "Их общая площадь превышает 5 000 квадратных километров, а геологические ресурсы составляют около 650 миллионов тонн нефти", — сообщает компания.

Ключевым активом и ядром нового проекта является месторождение имени Александра Жагрина. Его начальные извлекаемые запасы оцениваются в 111 миллионов тонн нефти.