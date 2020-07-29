МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) продлила на сентябрь сокращение поставок нефти покупателям на 5% в рамках договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на уведомление компании для клиентов.

"Государственный нефтедобытчик сокращает добычу в соответствии с последними договоренностями ОПЕК+ и официальными директивами. ADNOC (в сентябре — ред.) сократит отгрузки всех сортов нефти на 5%, как в июле и августе", — пишет агентство.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Целевой уровень добычи нефти как для России, так и для Саудовской Аравии в мае-июле составляет 8,492 миллиона баррелей в сутки. С августа этот показатель, по условиям сделки, увеличивается на 501 тысячу баррелей в сутки — до 8,993 миллиона до конца 2020 года.