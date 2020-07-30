МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,123 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 14% и составила 343,801 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась в 2,2 раза, составив 73,785 миллиарда рублей.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".