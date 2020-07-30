МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Экспорт нефти Ираком в июле вырос примерно на 80 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные о поставках.

Согласно данным Refinitiv Eikon и отраслевого источника, на которые ссылается Рейтер, экспорт из Басры и других терминалов на юге Ирака на 29 июля составил порядка 2,75 миллиона баррелей в сутки. Это на 50 тысяч баррелей в сутки больше по сравнению с официальными июньским данными. Экспорт из северного Ирака также вырос, составляет не менее 400 тысяч баррелей в сутки против 370 тысяч баррелей в сутки в июне. Таким образом, в июле экспорт из Ирака вырос примерно на 80 тысяч баррелей в сутки.

"Никаких значительных изменений, Басра по-прежнему поставляет 2,7-2,8 миллиона баррелей в сутки", — сообщил источник.

В июне Иран экспортировал 84,49 миллиона баррелей нефти, по 2,81 миллиона баррелей в день. В мае страна экспортировала 99,5 миллиона баррелей нефти, а в апреле — 103 миллиона баррелей нефти.

Министр энергетики Ирака Ихсан Исмаил в середине июля говорил, что страна достигнет 100% выполнения обязательств по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ к началу августа и компенсирует в июле, августе и сентябре излишки добычи в мае и июне.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.