МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам первого полугодия 2020 года получил чистый убыток в размере 1,479 миллиарда долларов против прибыли в 3,413 миллиарда долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненный убыток на одну обыкновенную акцию за полугодие составил 1,37 доллара против прибыли в 3 доллара годом ранее. Выручка по итогам января-июня составила 8,827 миллиарда долларов, что в 2 раза ниже показателя годичной давности. Объем добычи углеводородов, за исключением работ в Ливии, сократился на 13% и составил 1,13 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Чистая прибыль ConocoPhillips во втором квартале 2020 года составила 260 миллионов долларов, снизившись в 6 раз в годовом выражении. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила 0,24 доллара против 1,4 доллара годом ранее. Выручка компании сократилась в 2 раза — до 4,016 миллиарда долларов.

"Прибыль снизилась по сравнению со вторым кварталом 2019 года в связи с более низкими ценами реализации и меньшими объемами (добычи — ред.)", — говорится в сообщении.

Объем добычи углеводородов ConocoPhillips, за исключением работы в Ливии, во втором квартале упал на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 981 тысячу баррелей нефтяного эквивалента в сутки. ConocoPhillips добавляет, что показатель включает сокращение добычи во втором квартале на 225 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, о которых компания объявила в апреле.

"Исходя из экономических критериев компании, в июле мы восстановили сокращенное производство на Аляске. Мы также в июле начали восстанавливать некоторые сокращенные объемы в регионе Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски — ред.) и ожидаем полного восстановления добычи в сентябре. На канадском проекте Surmont компания начала восстанавливать добычу в июле, хотя наращивание будет более медленным из-за запланированного техобслуживания в третьем квартале и ограниченного присутствия персонала на месторождении в качестве меры по сдерживанию COVID-19", — говорится в сообщении.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11,2 тысячи человек.