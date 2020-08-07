МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в июле в месячном выражении на 43 единицы, или на 4%, до 1030 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 1208, или чуть более чем в два раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 19, или на 6,9%, и составил 255 штук, в Канаде — вырос на 14, или в 1,8 раза, до 32 установок.

Количество буровых установок в Европе сократилось на 5 (-4,5%), до 105 единиц. На Ближнем Востоке уменьшилось на 28 (-8,2%) и составило 315. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок уменьшилось на 4 (-2%), до 193, в Африке — уменьшилось на 4, или на 6,7%, до 56. В Латинской Америке показатель вырос на 3 (+4,2%), до 74 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.