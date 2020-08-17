МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Свыше 10 тысяч кубических метров собранной после аварии в Норильске водно-топливной смеси уже перекачали специалисты по временным трубопроводам из района устья реки Амбарная в место временного хранения, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

"Всего перекачано 10 тысяч 214 кубических метров топливно-водяной смеси, в том числе за минувшие сутки — 550 кубометров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала аварии на ТЭЦ-3 специалисты собрали в общей сложности 34 тысячи 253 кубометра топливно-водяной смеси, из них 25 тысяч 748 кубометров с акватории водоемов. К работам на месте ЧС в настоящее время привлечены 300 человек и 67 единиц техники.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.