МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американские нефтяные компании остановили 21,39% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Салли", сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).

"Согласно отчетам операторов, по оценкам BSEE, около 21,39% текущей добычи нефти в Мексиканском заливе остановлено", — говорится в сообщении организации. По данным BSEE, также остановлено 25,28% добычи природного газа в Мексиканском заливе.

Также отмечается, что рабочие эвакуированы со 147 из 643 производственных платформ.

Накануне Национальный центр предупреждения об ураганах США сообщил, что ураган "Салли" усилился до опасной второй категории на пути к американскому штату Луизиана. Штормовое предупреждение объявлено в ряде районов Луизианы и Флориды.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.