МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes, выручка нефтяной компании в прошлом году составила 7,841 триллиона рублей, сообщается на сайте журнала.

Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней. Так, на втором месте снова оказался "Сургутнефтегаз" с выручкой в 1,814 триллиона рублей, на третьем — компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). На четвертое место журнал поместил один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" (1,369 триллиона рублей). Замыкает пятерку лидеров "Татнефть" с показателем в 932,3 миллиарда рублей.

Один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ "Новатэк", как и год назад, занял шестое место с выручкой 877,8 миллиарда рублей. Далее следует "Норильский никель", выручка которого составила 831,7 миллиарда рублей. Восьмое место у металлургической и горнодобывающей компании Evraz (770,3 миллиарда рублей), девятое — у группы компаний "Мегаполис", владеющей и управляющей активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 миллиарда рублей). Замыкает первую десятку "Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) с выручкой 684,4 миллиарда рублей.

Всего в рейтинге 200 частных компаний, суммарная выручка которых в 2019 году составила 45,3 триллиона рублей. По данным журнала, самое большое представительство в списке у торговли — 51 компания. Торговые компании выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой. Выручка агропромышленных предприятий рейтинга увеличилась на 12,5%, из 13 только у одной она снизилась. Сектор недвижимости вырос на 27,7%, IT — на 21,7%, строительства — на 12%, цветной металлургии — на 11,7%, финансов — на 11,6%, телекоммуникаций — на 9,93%, машиностроения — на 9,4%, химической промышленности — на 1,8%.

Сообщается также, что черная металлургия за год упала на 2,5%, а угледобывающие компании на 9,5%. "В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12", — отмечает издание.

Как поясняет Forbes, в список включены компании, которые контролируют частные собственники (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за 2019 год. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, для страховых компаний — суммированием чистых страховых премий и процентных доходов. Предпочтение отдано данным по МСФО. За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями, также использовались данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.