МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в 2020 году, по оценке Минэкономразвития, составит 507,4 миллиона тонн против 560,8 миллионов тонн в 2019 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В 2021 году ожидается рост добычи нефти до 517,8 миллиона тонн (прежний прогноз исходил из уровня добычи нефти в следующем году на уровне 564 миллиона тонн). В 2022 году добыча нефти составит 552,4 миллиона тонн (562 миллиона тонн в действующем законе о бюджете), в 2023 году вырастет до 560 миллионов тонн (рост на 1,4% к уровню 2022 года).

Экспорт нефти в 2020 году составит 225 миллионов тонн (в 2019 году — 269,2 миллиона тонн). В 2021 году прогноз экспорта нефти снижен до 231 миллиона тонн с 270,2 миллиона тонн, в 2022 — до 256,6 миллиона тонн с 266,2 миллиона тонн. Прогноз на 2023 года сохранен — 266,2 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в 2020 году составит 143 миллиона тонн против 142,9 миллиона тонн в 2019 году. В 2021 году экспорт нефтепродуктов снизится до 141 миллиона тонн (вместо ожидавших ранее 153 миллионов тонн), в 2022 — до 140,5 миллиона тонн (с прежних 153 миллиона тонн). В 2023 году экспорт нефтепродуктов прогнозируется на уровне 140 миллиона тонн (152 миллионов тонн в прежней версии).