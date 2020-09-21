МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером до 4-5% на фоне усиления опасений вокруг возможности "второй волны" распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,33%, до 41,28 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,89%, до 39,3 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI падала на 4,62%, до 39,21 доллара за баррель.

Нефтяные трейдеры опасаются начала "второй волны" распространения нового коронавируса, которая может оказать давление на всю мировую экономику, в том числе спрос на сырье. Многие страны регистрируют на рост числа инфицированных, в связи с чем ужесточаются карантинные меры.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают новости о возобновлении добычи этого сырья в Ливии. Ранее Ливийская нефтяная компания сообщила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти.

"Очевидно, что мировой рынок нефти достаточно хрупок, учитывая более медленное, чем ожидалось, восстановление спроса. Поэтому любое дополнительное предложение лишь усложнит задачу ОПЕК+ по восстановлению баланса на рынке", — отметил глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит агентство MarketWatch.