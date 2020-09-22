ТЮМЕНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" разрабатывает технологии так называемой безлюдной добычи нефти на суше, намерена в 2025 году получить первый такой актив, сообщил представитель компании в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме.

"В активной фазе у нас до 2023 года начинается внедрение пилотных проектов. То есть начиная с 2023 года, в 2025 году мы получим первый безлюдный такой актив. Малолюдное месторождение, можно так сказать. Мы говорим о суше", — сказал он.

Представитель компании подчеркнул, что внедрение данных технологий подразумевает переквалификацию персонала. "Это не значит, что компания их выставит за дверь. Будут внедряться новые системы, новые процессы, пересматриваться текущие подходы, соответственно, люди будут задействованных на более сложных интеллектуальных процессах", — сообщил он.

"Мы уходим от линейного персонала, который обслуживает именно оборудование на месторождениях. Эти люди будут переходить в центр управления добычи на удаленных площадках", — добавил представитель.

Компания полагает, что "Газпром нефти" подобные активы позволят реализовать новые проекты, при этом снизить капитальные затраты на проект, снизить операционные затраты за счет ускорения работы на удаленных объектах, повысить безопасность производства, исключить активные, устаревшие операции на проектах. Так, по ее оценке, сокращение трудозатрат составит до 76%: львиная доля (около 50%) придется на цифровизацию, а также на исключение операций за счет применения новых материалов.