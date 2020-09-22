МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Коррекционный рост цен на нефть во вторник днем ускорился на фоне надежд на то, что возобновление ограничений из-за COVID-19 не окажет сильного давления на спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,97%, до 41,84 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 39,84 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 1,4%, до 39,9 доллара за баррель. При этом утром во вторник цены на нефть росли в пределах 0,5%.

На рынке нефти во вторник отмечается коррекционный рост после того, как по итогам предыдущих торгов цены на "черное золото" упали на 3-4%. Распродажи были, в частности, связаны с обострением опасений относительно перспектив мировой экономики в свете усугубления ситуации с коронавирусом.

Участники торгов во вторник продолжают оценивать перспективы введения связанных с коронавирусом новых ограничений и их влияния на спрос на нефть. "Поскольку любые новые ограничения, вероятно, будут более локальными, восстановление спроса на нефть должно продолжаться, хотя и более медленными темпами, при этом самый медленный рост спроса остался позади", — отметил аналитик по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, трейдеры ждут данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США на предыдущей неделе. Аналитики, опрошенные Рейтер, ждут, что данные, которые будут опубликованы в ночь на среду, покажут снижение запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе и рост запасов дистиллятов, включая дизельное топливо. В среду аналогичные данные опубликует минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 миллиона баррелей после сокращения на 4,4 миллиона баррелей неделей ранее.