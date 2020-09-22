МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Татнефть" пока не планирует новых проектов за рубежом, но ограничения ОПЕК+ к этому подталкивают, заявил помощник генерального директора компании по корпоративным финансам Василий Мозговой.

"Постоянно нам поступают разные предложения, мы их рассматриваем. Но пока у нас что-то, что мы бы объявили в плане реализации в рамках стратегии, поставили какие-то цели — такого пока не было. Объективно, при действии ограничений ОПЕК+ мы не можем полностью реализовывать ту стратегию, которую мы обозначили по росту добычи, это в том числе нас подталкивает к рассмотрению возможностей за пределами России", — сказал он в ходе онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Но у нас достаточно строгие требования к окупаемости проектов… При рассмотрении пока мы не делали вывод, что мы пойдем в этот проект, потому что мы там можем достичь того эффекта, которого от нас бы требовали акционеры", — продолжил Мозговой.

Топ-менеджер напомнил, что "Татнефть" за рубежом присутствует только в Ливии. Несмотря на то, что на ливийском проекте сейчас объявлен форс-мажор, определенная работа там продолжается, отметил он.

"Татнефть" с 2005 года проводит работы на четырех блоках в бассейнах Гадамес и Сирт, однако неоднократно их приостанавливала из-за беспорядков в стране. В январе глава компании Наиль Маганов сообщал, что сейчас на блоках в Ливии идет сейсморазведка, программа дальнейших поисковых работ на них будет уточнена.