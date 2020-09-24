КАИР, 24 сен — ПРАЙМ. Ирак намерен достигнуть соглашения со странами-членами ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти Багдадом, пишет газета al-Sabah со ссылкой на министра нефти Ирака Ихсана Абд аль-Джаббара.

"Министр сообщил, что ожидается соглашение со странами-экспортерами ОПЕК и ОПЕК+ относительно увеличения экспорта иракской нефти", — сообщает газета.

"Рост цен на сырую нефть и последствия пандемии коронавируса в мире окажут влияние на будущие решения членов организации, что переговоры продолжаются. Все страны открыты к принятию решений, которые поспособствуют восстановлению мировых цен на нефть", — цитирует министра издание.

В начале сентября al-Sabah сообщила со ссылкой на министра нефти Ирака, что в ходе трех встреч с министрами крупнейших стран-производителей нефти — членов ОПЕК начал переговоры об освобождении страны от реализации соглашения ОПЕК по снижению добычи нефти в течение первого квартала 2021 года. Позже миннефти страны опровергло эти сообщения.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом ОПЕК+ в новом соглашении создала механизм компенсаций, в рамках которого страны, не полностью выполнявшие свои обязательства, должны были до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Среди таких "двоечников" назывались Нигерия, Ирак, Казахстан, Ангола и ряд других производителей.