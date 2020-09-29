МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ирак в августе сократил среднесуточный объем экспорта нефти на 6% по отношению к предыдущему месяцу, до 2,596 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам июля среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 2,763 миллиона баррелей в день.

В итоге суммарно в августе Ирак экспортировал 80,494 миллиона баррелей нефти, а в июле — 85,663 миллиона. В том числе экспорт с месторождений Басры в августе составил 77,5 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 2,989 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 3,492 миллиарда долларов при средней цене нефти в 43,38 доллара за баррель. В июле эти доходы составили также примерно 3,492 миллиарда долларов при цене нефти в 40,76 доллара за баррель, а в августе 2019 года — 6,413 миллиарда долларов при 54,41 доллара за баррель.