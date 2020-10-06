МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру вторника растут уже в пределах 4% на фоне рисков возможного срыва отдельных планировавшихся поставок этого сырья на рынок вследствие нового урагана, приближающегося к побережью США, и забастовки в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 3,56%, до 42,76 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,08%, до 40,82 доллара за баррель.

Днем цены на нефть росли в пределах 1%, но с открытием американских бирж и, соответственно, с увеличением объема торгов рост цен на нефть заметно ускорился. Таким образом, с учётом прибавки понедельника, Brent и WTI уже компенсируют потери прошлой недели, когда это сырье подешевело на 6-8%.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения относительно возможных перебоев с предложением в разных странах мира. Так, трейдеры следят за ситуацией в Норвегии, где были закрыты шесть нефтяных и газовых месторождений из-за забастовки работников нефтегазовой отрасли.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) о том, что тропический шторм "Дельта", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана. Он движется к побережью штатов Луизиана и Флорида и, как передаёт агентство Рейтер, компании начинают эвакуировать работников с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.