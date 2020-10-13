МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть к 2025 году вырастут до отметки в $71 за баррель, а к 2030 году — до $76. Как отмечается в докладе МЭА World Energy Outlook 2020 через двадцать лет — в 2040 году нефть будет стоить $85 за баррель.

Согласно базовому сценарию, когда цены на сырье прогнозируются на уровне выше $70, предполагается, что миру удастся взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса уже в 2021 году. В таком сценарии предусмотрено, что глобальная экономика вернется к докризисному уровню до конца следующего года.

Если победить коронавирус в следующем году не получится, то цены на нефть вырастут не столь значительно — до $59 за баррель к 2025 году и до $72 к 2040-му.

Аналитики МЭА отмечают, что после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу будут стабильно расти: мировой спрос вернется к докризисному уровню в 2023 году. При этом они же уверены, что уже к 2030 году эпоха роста мирового потребления нефти завершится.