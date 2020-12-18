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Россия может стать важным поставщиком нефти в Чили
Нефть
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Россия может превратиться в важного поставщика нефти в Чили, власти латиноамериканской страны выступают за подписание соглашений в этой сфере, сообщил РИА Новости замглавы МИД по... ПРАЙМ, 18.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россия может превратиться в важного поставщика нефти в Чили, власти латиноамериканской страны выступают за подписание соглашений в этой сфере, сообщил РИА Новости замглавы МИД по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньес.
В четверг состоялось заседание межправительственной комиссии России и Чили в онлайн-формате.
"Мы обсуждали будущее наших торговых отношений, тему энергетики и ее значение. Россия может быть важным поставщиком нефти для Чили, и мы хотим работать в этом направлении", — заявил Яньес.
Замминистра сообщил, что в 2019 году импорт нефти Чили составил 4 миллиарда долларов, но из России поставок не было. "Это потому, что у Чили нет соглашения с Россией или со странами Евразийского экономического союза", — отметил он.
Яньес также выразил надежду, что следующее заседание межправкомиссии пройдет уже в очной форме. Возможно, оно состоится в мае 2021 года или позже.