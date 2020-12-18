МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем немного снижаются, инвесторы пытаются оценить перспективы спроса на фоне новостей о начале вакцинации, в то же время ухудшение ситуации с коронавирусом в мире ограничивает рост котировок, свидетельствуют данные торгов. Еврокомиссия объявила о начале вакцинации в ЕС

По состоянию на 13.25 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% — до 51,36 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 48,3 доллара за баррель.

В пятницу цены на нефть перешли к снижению после четырех дней роста. Основными поддерживающими факторами для котировок на сырье стали новости о вакцине от коронавируса, а также ослабление доллара.

В то же время, несмотря на оптимизм, с которым нефтяной рынок воспринял новости о начале вакцинации в мире, эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается тяжелой. Ранее на текущей неделе был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США — более чем на 247 тысяч.

На этом фоне продолжается введение дополнительных карантинных мер. Так, в ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Это оказывает давление на спрос на нефть, поскольку мобильность граждан ограничивается.

"Перспективы сделки по пакету стимулирования экономики США и начало вакцинации в значительной степени были оценены участниками рынка и, таким образом, более или менее учтены в цене. Это сделало цены на нефть более уязвимыми в момент, когда начнется извлечение прибыли", — цитирует агентство Рейтер слова стратега DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).