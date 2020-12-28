МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, частично динамика связана с коррекцией после роста ранее, при этом рынки продолжают оценивать перспективы по балансу спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Саудовская Аравия обнаружила четыре новых месторождения нефти и газа

По состоянию на 7.42 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% — до 51,2 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 48,14 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дешевел на 0,29%, до 51,14 доллара за баррель.

На прошлой неделе, в среду, перед рождественскими праздниками, нефть подорожала на 2%, что было связано с сильной статистикой по запасам в США. При этом по итогам прошлой недели нефтяные цены показали снижение, впервые с октября.

В то же время в ноябре нефть заметно подскочила в цене — в среднем на четверть — из-за оптимизма по вакцине от коронавируса, что, как полагают инвесторы, должно помочь восстановлению мировой экономики и спроса. С начала декабря нефтяные цены показывают пока более умеренный рост — почти на 6%. Разлив нефтесодержащей жидкости ликвидируют в Находке

Трейдеры продолжают оценивать перспективы по спросу и предложению на нефтяном рынке. С одной стороны, статистика по заражениям коронавирусом остается тревожной в ряде регионов, некоторые страны продолжают ужесточение карантинных ограничений. При этом вакцинация становится доступной все в большем числе стран всего мира. Прогнозы по мировой экономике отражаются на нефтяных ценах, так как это влияет на нефтяной спрос.

Рынки обращают внимание и на новости по добыче нефти. Министерство нефти Ирака ранее заявило о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 миллионов баррелей в сутки после 2023 года. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил об открытии четырех новых месторождений нефти и газа на территории королевства.