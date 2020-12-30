МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускоряют темпы роста по сравнению с утром, трейдеры ожидают восстановления экономики и спроса на сырьё, а также продолжают учитывать данные о снижении нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов. "Газпром нефть" направит на дивиденды 50% от чистой прибыли

По состоянию на 12.21 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,66%, до 51,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 48,37 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,69%, до 51,44 доллара за баррель.

Трейдеры на мировых рынках склонны к риску в ходе торгов среды, фондовые и сырьевые рынки в основном растут.

Оптимизм на рынках поддерживается ожиданиями восстановления экономики США, а значит, и в мировом масштабе. Ранее конгресс принял, а американский президент Дональд Трамп подписал закон о программе стимулирования примерно в 900 миллиардов долларов в рамках документа о госбюджете на следующий год. Позднее Трамп также потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому.

Изначально же, ещё с утра, нефть начала дорожать на данных Американского института нефти (API), который сообщил о снижении запасов нефти в США за рабочую неделю, закончившуюся 25 декабря, на 4,8 миллиона баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду вечером, аналитики ожидают снижения показателя на 2,6 миллиона баррелей.