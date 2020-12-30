МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura завершил сделку по покупке 10% в проекте "Восток Ойл" (Красноярский край) "Роснефти", говорится в сообщении Trafigura. "Роснефть" снизила участие в проекте "Восток Ойл"

"Trafigura объявляет о закрытии сделки по приобретению у "Роснефти" 10-процентной доли в крупной нефтегазовой компании "Восток Ойл", — говорится в сообщении.

В ноябре совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% в проекте сингапурской компании Trafigura, сделка была также одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.