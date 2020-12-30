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Trafigura завершила сделку по покупке 10% в проекте "Восток Ойл"
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Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura завершил сделку по покупке 10% в проекте "Восток Ойл" (Красноярский край) "Роснефти", говорится в сообщении Trafigura. "Trafigura... ПРАЙМ, 30.12.2020
нефтегазовый сектор, восток ойл, роснефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura завершил сделку по покупке 10% в проекте "Восток Ойл" (Красноярский край) "Роснефти", говорится в сообщении Trafigura.
"Trafigura объявляет о закрытии сделки по приобретению у "Роснефти" 10-процентной доли в крупной нефтегазовой компании "Восток Ойл", — говорится в сообщении.
В ноябре совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% в проекте сингапурской компании Trafigura, сделка была также одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.