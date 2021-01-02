МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в 2020 году сократилась на 11% в годовом выражении, что стало минимумом за десять лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Цены на нефть в 2020 году потеряли 20% из-за пандемии

В целом за 2020 год добыча нефти в стране снизилась до 512,68 млн т. В 2010 году добыча нефти составила 512,3 млн т.

В то же время в декабре добыча выросла на 0,1% в месячном выражении, до 10,039 миллиона баррелей в сутки.

С 1 января 2021 года ОПЕК+ будет наращивать суточную добычу на 500 тысяч баррелей каждый месяц. Министры энергетики стран, которые участвуют в ОПЕК+, договорились встречаться каждый месяц, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы перед отраслью. В частности, в понедельник, 4 января, ОПЕК+ примет решение о том, сколько поставок сырья должно быть поставлено в феврале.