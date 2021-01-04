МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ начнет новый год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового штамма коронавируса в Британии заставят страны "притормозить" с послаблениями в сделке. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.

При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Хотя базово альянс договорился таким образом за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.

При этом, делая такую оговорку в начале декабря, альянс лишь сохранял осторожность и даже не знал, что спустя несколько недель вместо позитивных новостей о вакцинах от COVID-19 мир заговорит о появлении в Великобритании нового опасного штамма коронавируса. Невидимый враг где-то сохранил, а где-то вновь спровоцировал волну ограничительных мер и начал расползаться по другим странам.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

В итоге, как констатировал в воскресенье генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, несмотря на обнадеживающие события и знаки, включая начало вакцинации в некоторых странах, прогноз по рынку нефти на первое полугодие 2021 года остается разнородным с большим количеством понижательных факторов.

"Социальные и экономические ограничения сохраняются в целом ряде стран, и существует обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса. Вчера я видел в новостях, что уже около 30 стран сообщили о нем", — сказал он, открывая заседание техкомитета экспертов ОПЕК+ 3 января. При этом он отметил, что прогноз на второе полугодие обещает больше позитива, а в целом по году ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 5,9 миллиона баррелей в сутки к уровню 2020 года.

Запасы нефти и нефтеперодуктов в странах ОЭСР, по данным на ноябрь, демонстрируют снижение, но остаются на 163 миллиона баррелей выше своего среднего уровня за последние пять лет и на 205 миллионов выше показателя прошлого года, также заявил Баркиндо. На этом фоне, подчеркнул он, страны-участницы должны придерживаться своего круса, полностью соблюдать сделку и компенсировать несокращенные ранее объемы добычи нефти.

Какое примут решение по дальнейшему уровню добычи страны ОПЕК+, станет известно только по итогам общей встречи министров альянса, перед которой состоится заседание министерского мониторингового комитета, дающего рекомендацию по параметрам соглашения. Что же касается России, то, как говорил 25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак, страна готова поддержать дальнейший рост, но только в случае нормальной, стабильной ситуации на рынке.