МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в первый торговый день 2021 года, при этом цена барреля марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта в ожидании осторожного решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. В ОПЕК+ пока не достигли согласия относительно планов добычи на февраль

По состоянию на 10.40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,2% — до 52,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 53,14 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на WTI росла на 2,01% — до 49,5 доллара за баррель.

Альянсу ОПЕК+ в понедельник предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать.

Аналитики Energy Aspect и RBC Capital, мнение которых приводит агентство Рейтер, также считают, что ОПЕК+, вероятно, сохранит январский уровень добычи в феврале.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей.