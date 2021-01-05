МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В 2021 году цена на нефть будет колебаться в районе 50-55 долларов за баррель. На стоимость "черного золота" повлияют коронавирусные локдауны и растущая добыча нефти в Ливии, считают нефтегазовые аналитики. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU. Новак выразил надежду на рост спроса на нефть в 2021 году

"Уровень накопленных запасов все еще высокий, есть риск локдаунов, растущая добыча в Ливии и потенциально — в Иране", — рассказала аналитик "Атон" Анна Бутко, объясняя относительно невысокую цену на нефть на данный момент. Однако если вакцинация от COVID-19 будет масштабной, то, вероятно, цена на нефть будет больше 55 долларов за баррель, отметила она.

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин, в свою очередь, сказал, что "после инаугурации в США Джо Байдена и прихода в Белый дом новой администрации цены на нефть марки Brent могут опуститься до 47 долларов за баррель". Однако в мае цены на нефть снова вырастут, составив 55 долларов за баррель, добавил он.