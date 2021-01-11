МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в рамках коррекции, в том числе под давлением новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. ОАЭ повышают цены на нефть вслед за саудитами

По состоянию на 7.34 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13% — до 55,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,8%, до 51,82 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" по итогам предыдущей недели увеличились в среднем на 8%, при этом цена Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля 2020 года. На этом фоне новую неделю инвесторы начали с фиксации прибыли.

При этом давление на рынок оказывают возобновившиеся опасения за спрос на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска коронавируса. Врачи назвали сроки спада пандемии в России

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

"Вспышки COVID снова появляются в Азии, 11 миллионов человек находятся на карантине в китайской провинции Хэбэй… Это привело к некоторой фиксации прибыли сегодня утром", — сказал агентству Рейтер аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).