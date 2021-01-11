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https://1prime.ru/oil/20210111/832779851.html
Казахстан приостановил транзит нефти через Россию
Нефть
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Прокачка нефти из Казахстана через систему "Транснефти" приостановлена из-за проблем с электроснабжением, возникших из-за сильных морозов, сообщил журналистам советник президента,... ПРАЙМ, 11.01.2021
нефть, казахстан, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Прокачка нефти из Казахстана через систему "Транснефти" приостановлена из-за проблем с электроснабжением, возникших из-за сильных морозов, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 5.00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП", — сообщил Демин.