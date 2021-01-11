МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Прокачка нефти из Казахстана через систему "Транснефти" приостановлена из-за проблем с электроснабжением, возникших из-за сильных морозов, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 5.00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП", — сообщил Демин.