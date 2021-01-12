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https://1prime.ru/oil/20210112/832788485.html
Казахстан возобновил транзит нефти через Россию
Нефть
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Казахстан в понедельник возобновил транзит нефти через систему "Транснефти" после остановки из-за проблем с электроснабжением, на штатный режим планируется выйти во вторник днем,... ПРАЙМ, 12.01.2021
нефтепровод, казахстан, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Казахстан в понедельник возобновил транзит нефти через систему "Транснефти" после остановки из-за проблем с электроснабжением, на штатный режим планируется выйти во вторник днем, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"Вчера в 16.58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима", — заявил представитель "Транснефти".
"На штатный режим планируется выйти сегодня днем", — добавил он.