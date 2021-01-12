МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Казахстан в понедельник возобновил транзит нефти через систему "Транснефти" после остановки из-за проблем с электроснабжением, на штатный режим планируется выйти во вторник днем, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. "Транснефть" дала прогноз по прокачке нефти в январе

"Вчера в 16.58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима", — заявил представитель "Транснефти".

"На штатный режим планируется выйти сегодня днем", — добавил он.