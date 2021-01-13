МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть могут достигнуть уровня в 60 долларов за баррель уже на этой или следующей неделе на фоне роста глобального спроса, а действия ОПЕК+ способны удержать котировки на достигнутых уровнях, считает аналитик Bank of America по нефти и газу Карен Костанян. Нефть дорожает на данных о запасах в США

В данный момент цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигает 56,7 доллара за баррель.

"Хотя у нас средняя цена по этому году — 50 долларов за баррель, мы видели в начале года, что потенциально к середине года цена Brent ударится в 60 долларов за баррель на восстановлении спроса. Как мы видим, это все может случиться гораздо раньше, чуть ли не на этой или следующей неделе", — сказал Костанян в ходе пресс-брифинга банка.

По его словам, цены поддержит восстановление глобального спроса на нефть — во второй половине прошлого года было восстановлено 70% потерянного за кризис спроса, а к середине 2022 года спрос вернется на уровни 2019 года.

Кроме того, по его словам, на нефтяных котировках положительно сказываются итоги последнего совещания ОПЕК+, на которой Саудовская Аравия согласилась добровольно увеличить объемы сокращения добычи нефти в феврале и марте. "При таком взаимодействии ОПЕК+ можно ожидать, что в последующие два месяца, хотя бы пока действует саудовское обещание сократить добычу еще на миллион баррелей в сутки, цены на нефть будут стабильно высокими", — считает Костанян.

"Это решение ОПЕК+ показывает, что в принципе картель настроен на то, чтобы во всяком случае поддерживать цены на нефть, и все разногласия в принципе решаемы, и повторения марта прошлого года не будет", — заключил аналитик.