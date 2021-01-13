МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в среду днем продолжает подниматься, но уже более слабыми темпами по сравнению с утренней динамикой, трейдеры ожидают публикации статистики по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Аналитик ожидает роста нефти до $60 за баррель уже на этой неделе

По состоянию на 14.38 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02%, до 56,59 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 53,29 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 1,3-1,4%.

Вечером в среду минэнерго США опубликует статистику по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 8 января. По прогнозу экспертов снижение может составить 2,3 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что по его оценке снижение составило 5,8 миллиона баррелей. Снижение показателя может стать пятым подряд.

Влияет на нефтяные котировки и курс доллара. Так, утром индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%. Более дешевый доллар обычно поддерживает котировки сырьевых товаров, в том числе нефти, так как в этом случае сырье становится доступнее при его покупке в другой валюте. Днем индекс доллара перешел к росту на 0,2%, что сдерживает стоимость нефти.