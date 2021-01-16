МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Одним из основных факторов, которые заставили нефтяные цены перейти к снижению, является ужесточение ограничительных мер для предприятий и населения в Китае и странах Европы, заявил в беседе с агентством "Прайм" старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб. Биткоин идет верным курсом: корреляция пугает, но перспективы ясны

В середине текущей недели нефть от роста перешла к коррекции вниз. Своего локального максимума стоимость марки Brent достигла утром в среду, 13 января, в азиатскую сессию, на отметке $57,3 за баррель, обновив максимум с 21 февраля 2020 года.

Развернувшись с этого уровня, цена снижалась до конца недели.

"Падение цены с максимумов среды составило более 4%. Хотя для такого волатильного сырья, как нефть, это не очень-то и много", — поясняет эксперт.

Одним из главных факторов давления на нефтяные цены Иосуб называет ужесточение ограничительных мер для предприятий и населения в Китае и Европе. "Принятие этих мер омрачают надежды на скорую победу над пандемией Covid-19 и восстановление спроса", — добавляет он.

Власти Китая на уходящей неделе ужесточили карантинные меры в ряде регионов страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призвали жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю.

"Дополнительный фактор давления на цены — ожидание нового выхода на сцену сланцевой нефти. В январском отчете ОПЕК, опубликованном в четверг, отмечается, что восстановление цен на нефть существенно улучшает условия для производителей сланцевой нефти из США, и их возвращение на рынок может ощущаться уже во второй половине текущего года", — добавляет он.

Говоря о прогнозе, то в понедельник, по мнению аналитика, никаких сюрпризов для нефтяного рынка не ожидается. Торги пройдут в диапазоне $54,3-55,4 за баррель сорта Brent. При сохранении негативных тенденций, связанных пандемией, в среднесрочной перспективе цена может снизиться до $50,5.