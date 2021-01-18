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Добыча нефти в Ливии сократилась на 200 тысяч баррелей в сутки
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Добыча нефти в Ливии сократилась примерно на 200 тысяч баррелей в сутки из-за ремонта трубопровода, сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC)... ПРАЙМ, 18.01.2021
добыча нефти, ливия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии сократилась примерно на 200 тысяч баррелей в сутки из-за ремонта трубопровода, сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии.
"Добыча Waha Oil Company сократилась на 200 тысяч баррелей в сутки из-за необходимого ремонта 32-дюймового трубопровода, соединяющего месторождения Самах, Дахра с нефтетерминалом Эсседер", — говорится в сообщении NOC в Facebook.
Уточняется, что работы начались в воскресенье, 17 января, и по плану должны продлиться две недели. При этом NOC отмечает, что стремится координировать свои действия с Waha Oil, чтобы сократить этот период до 7-10 дней.
Как отмечает агентство Блумберг, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, из-за сокращения добычи на 200 тысяч баррелей в сутки общая добыча в Ливии составит около 1 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем за два месяца.