МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в ноябре в денежном выражении вырос по сравнению с октябрем на 9,5% и снизился на 39,8% по сравнению с ноябрём прошлого года — до 5,827 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит торгового баланса России упал на 42,7% за 11 месяцев 2020 года

Физический экспорт нефти в ноябре вырос на 3,5% в месячном выражении и сократился на 12,1% в годовом — до 19,534 миллиона тонн.

За январь-ноябрь экспорт нефти снизился на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 220,241 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 40,9%, до 66,392 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в ноябре вырос на 4,9% по отношению к октябрю — до 10,157 миллиона тонн, в денежном выражении — также на 4,9%, до 3,04 миллиарда долларов.

В январе-ноябре экспорт нефтепродуктов снизился в годовом выражении на 1,7%, до 126,814 миллиона тонн, а в денежном — на 33,1%, до 40,663 миллиарда долларов. Россия в ноябре сократила экспорт электроэнергии в 2,2 раза

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-ноябре сократились на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,213 миллиарда долларов, следует из материалов ФТС.

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ за 11 месяцев снизился на 5,3% в годовом исчислении — до 177,509 миллиона тонн.

В том числе в ноябре на экспорт было поставлено 17,316 миллиона тонн угля (рост по сравнению с октябрем на 24,8%) на общую сумму 1,018 миллиарда долларов (рост на 26,8%).

В 2019 году Россия экспортировала 205,394 миллиона тонн угля (рост на 2,9%) на общую сумму 15,987 миллиарда долларов (снижение на 6,2%).